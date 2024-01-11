Постпред Израиля призывает судить ООН

Постоянный представитель Израиля в Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед Международным судом в Гааге, потому что она закрывала глаза на рытье туннелей террористами в секторе Газа, использование международной помощи для производства ракет и снарядов, взращивание ненависти в анклаве.

Таким образом Эрдан прокомментировал рассмотрение Международным судом ООН иска ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении геноцида в ходе военных действий в секторе Газа. По словам дипломата, разбирательство в Гааге демонстрирует, как ООН и ее институты превратились в оружие на службе террористических организаций.

«Использование Конвенции по предотвращению геноцида против еврейского государства и на службе у нацистов нашего времени, Яхьи Синвара (лидер ХАМАС в секторе Газа) и Исмаила Хании (лидер политического крыла ХАМАС), доказывает, что нет такой моральной низости, до которой не опустилась бы ООН»,— написал Эрдан в соцсети X.

Постпред Израиля заявил, что, если в ООН осталась хоть «йота разума и морали», то преследование со стороны ЮАР должно быть «выброшено на свалку истории» в ближайшие дни.

ЮАР подала иск к Израилю в суд ООН 29 декабря. По мнению ЮАР, действия Израиля в секторе Газа после нападения ХАМАС имеют «характер геноцида» и нарушают «фундаментальные обязательства по Конвенции ООН о геноциде».

Вчера и сегодня, 12 января, в Международном суде проходили слушания по поводу предупредительных мер, направленных, по словам представителей ЮАР, на то, чтобы защитить палестинцев от нарушения их прав. Рассмотрение дела по существу начнется позднее. В ходе слушаний Израиль в очередной раз призвал Международный суд не рассматривать иск ЮАР.