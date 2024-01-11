Цены на уран взлетели

Цены на уран на бирже поднялись до максимумов более чем за 15 лет. Январские фьючерсы на очищенный от примесей концентрат урановой руды по итогам торгов в четверг, 11 января, подорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 2,96%, до $97,45 за фунт. Отметку $97 за фунт цены на уран превысили впервые с ноября 2007 года, передает РБК.

После военного переворота в Нигере, который является седьмым по величине производителем урана в мире, поставки на европейские атомные электростанции из этой страны в прошлом году прекратились. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в Нигере находятся около 5% всех мировых запасов данного ресурса. Кроме того, крупная канадская горнодобывающая компания Cameco сократила планы производства из-за проблем на одном из заводов в Канаде.

Кроме того, крупнейший в мире производитель урана «Казатомпром» предупредил, что, вероятно, не сможет достичь целей по производству в течение следующих двух лет, что стало еще одним риском для поставок на фоне восстановления спроса на ядерное топливо, пишет издание.

Спрос на атомную энергию вырос из-за кампании по декарбонизации и роста цен на энергетических рынках на фоне войны в Украине. Ранее многие урановые шахты были законсервированы, поскольку цены на уран упали после катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году, однако теперь некоторые операторы планируют вернуть их в эксплуатацию по мере восстановления спроса.