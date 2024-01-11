На Тайване день президентских выборов. Что будет после?

13 января — день президентских выборов на Тайване, которые способны повлиять на судьбу всего региона, пишет РБК. Пекин уже предупредил, что победа кандидата от правящей партии Китайской Республики может привести к вооруженному конфликту.

Фаворитом президентской гонки считается кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) 64-летний Лай Циндэ, занимающий в текущем правительстве пост вице-президента. Он уже выдвигался в президенты в 2019 году и на праймериз уступил действующему президенту Тайваня Цай Инвэнь. В итоге он принял предложение идти на выборы ее вторым номером.

Оппозиция будет представлена двумя партиями — Гоминьданом и относительно молодой Тайваньской народной партией (ТНП), учрежденной в 2019 году. Сначала они планировали объединиться на выборах, но не смогли договориться о распределении постов. В итоге каждая из партий выдвинула собственных кандидатов. От Гоминьдана на выборы пошел 66-летний Хоу Юи, мэр Нового Тайбэя (самый густонаселенный город острова, входит в столичную агломерацию), а от ТНП — ее основатель, бывший мэр Тайбэя 64-летний Кэ Вэньчжэ.

Кандидата от Гоминьдана большинство наблюдателей характеризуют как наиболее прокитайского. Хоу предлагает возобновить диалог и ограниченные обмены с Пекином в культурной и академической сфере, но обещает продолжить укреплять обороноспособность Тайваня и поддерживать отношения с США. Он одновременно отвергает и независимость Тайбэя от материка, и предлагаемую Китаем формулу «Одна страна, две системы».

Кэ Вэньчжэ из ТНП позиционирует себя как технократа и «золотую середину» между ДПП и Гоминьданом. Хирург по образованию Кэ сравнил отношения Тайбэя и Пекина с опухолью, которую лучше не тревожить, а научиться с ней жить — сочетать сдерживание Китая с диалогом. Хотя Кэ скорее аутсайдер в предстоящем голосовании, ему удалось мобилизовать молодых избирателей, недовольных безработицей и подорожанием жизни: рост зарплат на острове не поспевает за инфляцией.

Последние опросы общественного мнения были опубликованы 2 января: во всех лидирует кандидат от ДПП, но в двух — от телеканала TVBS и Фонда общественного мнения Тайваня (TPOF) — отрыв Лая незначительно выходит за рамки допустимой погрешности, отмечает Bloomberg.

Победителем президентских выборов будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов, второй тур не предусмотрен. Президента Тайваня избирают на четырехлетний срок. Он может быть переизбран лишь единожды. В выборах смогут принять участие 19,5 млн избирателей (всего на Тайване живет 23 млн человек). На прошлых выборах 2020 года явка составила примерно 75%. Новый глава республики вступит в должность 20 мая.

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 16:00 по местному времени (4:00–12:00 по бакинскому времени). Первые результаты появятся ранним вечером 13 января, а ближе к ночи Центризбирком подведет окончательные итоги.

В материковом Китае пристально следят за ходом президентской гонки на Тайване. В своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин вновь подчеркнул курс на непременное воссоединение с Тайбэем, а канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР охарактеризовала предстоящее голосование на острове как выбор между «миром и войной, процветанием и упадком».