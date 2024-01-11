Уволен и командующий ВМС Азербайджана Субхан Бекиров
Как уже сообщалось в пятницу, 12 января, согласно соответствующему пункту Положения «О прохождении военной службы», несколько должностных лиц азербайджанской армии, достигших предельного возраста нахождения на действительной военной службе, отправлены в запас и отставку.
Haqqin.az стало известно, что среди отправленных в запас - командующий Военно-морскими силами Азербайджанской Республики вице-адмирал Субхан Бакиров.
Ранее стало известно, что освобожден от занимаемой дожности глава Национального университета обороны Гейдар Пириев, отправлен в запас теперь уже бывший командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев.
А распоряжением президента Ильхама Алиева генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев назначен заместителем министра обороны, а также командующим Сухопутными войсками.