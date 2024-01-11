Новая база для сборной Азербайджана

В Баку на стадионе «ASK Арена» (прежнее название – «Шафа») сдана в эксплуатацию учебно-тренировочная база для сборных Азербайджана по тяжелой атлетике.

В зале имеются 12 тренировочных помостов, различное оборудование и инвентарь, необходимый для физической подготовки. Также есть все условия для проживания и восстановления спортсменов.

Напомним, основные сборные Азербайджана сейчас готовятся к чемпионату Европы в Софии, который пройдет с 12 по 20 февраля. Тяжелоатлеты проводят сборы в Турции, а 25 января заедут на новую базу в Баку, где продолжат подготовку к Евро вместе со сборной Узбекистана, находящейся в эти дни в Азербайджане.