Командующий ВСУ: Россияне не достигли своих целей, но продолжают наступать

Российские войска не достигли своих целей на востоке Украины, однако продолжают наступать на нескольких направлениях, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«В течение нескольких месяцев вражеские войска не достигли целей на Востоке, которые перед ними ставило российское командование. Так, противнику неоднократно определяли сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили, и эти задачи не были выполнены», – написал Сырский в соцсетях.

По его словам, в последнее время, благодаря действиям украинских защитников, наступление российской армии терпело неудачи.

При этом Сырский отметил, что войска РФ продолжают наступать по нескольким направлениям и имеют для этого необходимые ресурсы.

Накануне он называл эти направления: речь идет о Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Сырский 11 января сообщал, что войска РФ пытаются блокировать Купянск и создать условия для наступления на Временный Яр.