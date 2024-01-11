Азербайджан подарил Грузии газелей

Правительство Азербайджана передало Грузии 16 особей джейранов. Их выпустили на охраняемой территории Самухи недалеко от азербайджано-грузинской границы, сообщают грузинские СМИ.

Согласно сообщению, реализация программы восстановления популяции джейранов в Грузии началась при финансовой поддержке правительства Германии (BMZ/KfW).

Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Эти животные из рода газелей вымерли в Грузии в 60-х годах прошлого века в результате урбанизации и браконьерства. Программа реализуется в сотрудничестве с Кавказским офисом Всемирного фонда природы и правительством Азербайджана при финансовой поддержке правительств Германии и Австрии.