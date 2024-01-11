В России стало больше «иноагентов». Кого добавили?

Также в реестр попали автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, журналист «Новой газеты» Александр Минкин и бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов. В сообщении Минюста отмечается, что все они выступали против проведения «СВО».

Также в ведомстве заявили, что все, кроме Минкина, «распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее Вооруженных сил». В то же время Минкин, по версии Минюста, распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

В контексте Акунина Минюст заявил, что писатель также «принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ».

«Пишут, что меня сегодня объявили иноагентом. Это меня-то, террориста и экстремиста?! Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», — прокомментировал Акунин решение Минюста.

Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина в перечень «террористов и экстремистов» 18 декабря. Вскоре после этого Следственный комитет сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Что стало поводом для дела, в ведомстве не уточнили.