Онкологи бьют тревогу: рак помолодел

Раком заболевают все больше молодых людей по всему миру: уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет, а опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование указало на резкий глобальный рост числа раковых больных возрастом до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, пишет Wall Street Journal.

«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — сказала доктор Андреа Черчек, руководящая программой для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке.

Ее наблюдения подтверждает доктор Моник Гэри, директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании: «Мы видим все больше и больше молодых людей, которые не соответствуют классическому учению о том, что рак — это болезнь старения».

Поиск причины такой динамики заводит врачей в тупик, отмечает издание. Вот что, по мнению ученых, могло повлиять на более раннюю заболеваемость раком: недостаточная физическая нагрузка; обилие в рационе многократно переработанных продуктов; появление новых токсинов; микропластик; рост числа людей с избыточным весом (хотя проблема ожирения полностью не объясняет ситуацию, отметили исследователи).

В случае с онкозаболеваниями успех лечения зависит от того, насколько быстро удастся поставить диагноз. Однако коварство рака в том, что многие его виды до последнего никак себя не проявляют.