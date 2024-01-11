Азербайджанский борец выиграл турнир в Хорватии

В Загребе проходит рейтинговый турнир по борьбе.

Сегодня золотую медаль завоевал азербайджанский борец греко-римского стиля Сенан Сулейманов. В весовой категории до 77 кг он поочередно победил соперников из Болгарии, Германии, Турции и Венгрии.

Напомним, Сенан Сулейманов стал серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира и завоевал лицензию на Олимпиаду в Париж.

Бронзу завоевали вольники Алиаббас Рзазаде (61 кг), Нуреддин Новрузов (61 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг) и Алена Колесник (59 кг).