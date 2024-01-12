Израильский военный эксперт: Американцы опоздали

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли ракетные удары по объектам проиранской группировки хуситов на севере Йемена, которые она контролирует. Этому предшествовали атаки хуситов в Красном море.

Израильский военный эксперт Давид Шарп в беседе с The Insider заявил, что в результате действий хуситов в Красном море судоходство здесь и в Суэцком канале сильно пострадало: «Многие перевозчики отказываются от этого пути, и это была серьезная проблема, которая стала очень важным вызовом для международного сообщества и США. У судов, следующих сквозным маршрутом через южную часть Красного моря, очень резко упали объемы грузооборота. Риски очень велики, и результат мы видим. Более того, хуситы и в Аравийском море (за Красным морем) пытаются нарушить судоходство, а иранцы, которые поддерживают их, как минимум в одном эпизоде в последние недели атаковали индийское судно со своей территории. Это намек на то, что в Иране готовы более решительно присоединиться к хуситам и расширить зону напряженности за пределы Красного моря.

Однако иранцы осторожны. Им очень важна дестабилизация, важно бить по израильским и американским интересам. Они хотят, чтобы обо всем этом говорили, чтобы это было на повестке дня. Они создают проблемы чужими руками. На этом Иран специализируется уже многие десятилетия.

Американцы тянули с реакцией в своем духе очень и очень долго. Но терпеть такое бесконечно американцы не могли. Был нанесен удар, о результатах которого пока судить рано... В целом американцы и британцы сделали правильный шаг, но с огромным опозданием».

Шарп напоминает, что опасение эскалации — это политика администрации Байдена почти по всех направлениях, в том числе касательно Ирана: «С Ираном всегда пытаются прийти к некоему соглашению, как, например, в ядерной сделке. Нынешняя администрация США пытается демонстрировать миролюбие и стремление к компромиссу, что часто воспринимается как слабость многими игроками, например, Ираном, Россией, а также мелкими террористическими проиранскими группировками. Благодаря ей иранцы действуют более нагло в регионе, в том числе против самих американцев, но не переходя красную черту, понимая, что в этом случае им не поздоровится. Политика нынешней администрации США, как мне кажется, неверна и не способствует решению проблем».