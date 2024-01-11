Грохнули за освоение космоса странные дела
На днях стало известно, что от удара в голову в СИЗО «Бутырка» в Москве погиб один из фигурантов дела о махинациях на космодроме «Восточный». Это не первая смерть среди тех, кто «поднял» большие деньги на российской гордости - отечественной космической отрасли.
Насколько случайной оказалась гибель Сергея Волкодава, так и останется в области гаданий. Руководство «Бутырки» тянуло с признанием обстоятельств, приведших к смерти подследственного. Его переводили из больницы в больницу, а за день до остановки жизненных показаний даже выписали на свободу под подписку о невыезде, хотя он к тому времени уже впал в кому.
Вместе со своим братом Юрием Сергей Волкодав провернул отличную прибыльную схему. Будучи главой компании «Цветлит», он заключил договоры с Главным военно-строительным управлением (ГВСУ) №6 (бывший «Дальспецстрой»), которым руководил брат, на поставку различной продукции, которая, в общем, совсем не была нужна ни для строительства «Восточного», которым занималось ГВСУ №6, ни для других обслуживаемых объектов Минобороны. В январе 2022 года Сергей получил приговор в 4,9, а Юрий – 6,5 лет заключения, плюс они должны были компенсировать почти 80 миллионов рублей ущерба.
Потом появились дела о мошенничестве еще на 50 миллионов, а затем, уже в августе 2023 года, на 786 миллионов рублей, но тут уже фигурировало другое министерство, не Минобороны. Цифры дают представление о масштабе деятельности покойника. Можно даже не сомневаться, что были желающие заткнуть ему рот, чтобы он не наговорил следствию лишнего.
Семь лет назад в московском СИЗО №5 два ножевых ранения в грудь и перерезанное горло заставили навсегда замолчать исполнительного директора «Роскосмоса» по контролю и качеству Владимира Евдокимова. Он нашел способ похитить имущества не менее чем на 200 миллионов рублей у другой российской гордости - ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ".
В январе 2019 года с огнестрельным ранением в голову был обнаружен во дворе частного дома в московском районе Жулебино Дмитрий Савин - бывший глава «Дальспецстроя», который курировал строительство космодрома «Восточный» до Юрия Волкодава.
Савин избежал уголовного преследования, но смерть, которую трактовали как самоубийство, нашла его.
Юрий Хризман, руководивший «Дальспецстроем» до Савина, за хищения на космодроме «Восточный» получил 11,5 лет колонии. Ну хоть остался жив.
Список присевших, так сказать, за освоение российского космоса внушает своими размерами. Список погибших внушает тоже, хоть он и не такой длинный, самим фактом своего существования. Избежал посадки за художества во главе «Роскосмоса» и смерти на оккупированных территориях бывший глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, хоть и получил там ранение в филейную часть. Нынче он сенатор от Запорожской области, присвоенной Российской Федерацией. Присвоенной, не освоенной. В нынешней России максимально успешно осваивают только казенные деньги. Космос давно не по плечу.