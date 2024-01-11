Леонид Швец, автор haqqin.az 00:16

На днях стало известно, что от удара в голову в СИЗО «Бутырка» в Москве погиб один из фигурантов дела о махинациях на космодроме «Восточный». Это не первая смерть среди тех, кто «поднял» большие деньги на российской гордости - отечественной космической отрасли. Насколько случайной оказалась гибель Сергея Волкодава, так и останется в области гаданий. Руководство «Бутырки» тянуло с признанием обстоятельств, приведших к смерти подследственного. Его переводили из больницы в больницу, а за день до остановки жизненных показаний даже выписали на свободу под подписку о невыезде, хотя он к тому времени уже впал в кому.

Вместе со своим братом Юрием Сергей Волкодав провернул отличную прибыльную схему. Будучи главой компании «Цветлит», он заключил договоры с Главным военно-строительным управлением (ГВСУ) №6 (бывший «Дальспецстрой»), которым руководил брат, на поставку различной продукции, которая, в общем, совсем не была нужна ни для строительства «Восточного», которым занималось ГВСУ №6, ни для других обслуживаемых объектов Минобороны. В январе 2022 года Сергей получил приговор в 4,9, а Юрий – 6,5 лет заключения, плюс они должны были компенсировать почти 80 миллионов рублей ущерба. Потом появились дела о мошенничестве еще на 50 миллионов, а затем, уже в августе 2023 года, на 786 миллионов рублей, но тут уже фигурировало другое министерство, не Минобороны. Цифры дают представление о масштабе деятельности покойника. Можно даже не сомневаться, что были желающие заткнуть ему рот, чтобы он не наговорил следствию лишнего. Семь лет назад в московском СИЗО №5 два ножевых ранения в грудь и перерезанное горло заставили навсегда замолчать исполнительного директора «Роскосмоса» по контролю и качеству Владимира Евдокимова. Он нашел способ похитить имущества не менее чем на 200 миллионов рублей у другой российской гордости - ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ".

В январе 2019 года с огнестрельным ранением в голову был обнаружен во дворе частного дома в московском районе Жулебино Дмитрий Савин - бывший глава «Дальспецстроя», который курировал строительство космодрома «Восточный» до Юрия Волкодава. Савин избежал уголовного преследования, но смерть, которую трактовали как самоубийство, нашла его.