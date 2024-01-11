Орбана хотят лишить голоса
В Европарламенте собрали 120 необходимых подписей под петицией по поводу лишения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в Совете ЕС. Об этом сообщил в Х депутат Европарламента, инициатор петиции Петри Сарвамаа.
Предложение может быть рассмотрено в ЕП уже на следующей неделе.
Решения ЕП являются рекомендательными для Совета ЕС. Для лишения Виктора Орбана права голоса в Совете ЕС нужно согласие всего Совета, включая голос Венгрии.
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