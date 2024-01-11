Россия потеряла почти 90% танков

За 23 месяца войны в Украине российская армия потеряла по меньшей мере 2619 танков. Учитывая, что российские вооруженные силы вступили в войну в феврале 2022 года с 2987 танками, почти за два года было уничтожено около 90% этого количества, сообщают источники Forbes.

Среди них 1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 брошенных и 544 захваченных танков Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90.

Но у Кремля есть мощности для замены вышедшей из строя техники: Уралвагонзавод, который производит новые Т-90М, а также четыре других предприятия, которые ремонтируют и модернизируют старые танки.

В лучшем случае Россия может выпускать 200 танков в год, сообщал в июле адмирал Тони Радакин, командующий Вооруженными силами Великобритании. К тому моменту он оценил российские потери в 2500 танков (данные Oryx считаются консервативными, так как не вся уничтоженная техника, особенно находящаяся не на линии фронта, попадает на фото и видео). Кроме того, Россия после больших потерь стала отправлять на фронт находившиеся на складах старые танки, в том числе выпуска 1950-х — 1960-х.