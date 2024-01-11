Армянский журналист пишет о грандиозных успехах азербайджанского дзюдо
Популярный британский спортивный ресурс Inside The Games опубликовал заметку, посвященную успехам азербайджанского дзюдо в 2023 году.
Интересно, что автором небольшой статьи является армянский спортивный журналист Рафаэль Халатян - постоянный автор британского издания.
«В конце 2023 года на знаменательном собрании, состоявшемся 26 декабря, Министерство молодежи и спорта организовало торжественную церемонию, посвященную выдающимся достижениям в спорте, - пишет Халатян. - Мероприятие завершилось признанием победителей в различных категориях. Федерация дзюдо Азербайджана заняла 2-е место в номинации «Лучшая спортивная федерация года», а чемпион Европы Хидаят Гейдаров был признан лучшим спортсменом года. Назим Умбаев получил награду «Лучший судья», а Рамиль Велиев стал лучшим медицинским работником года. Рустам Алимли стал третьим в номинации «Лучший тренер», Хадиджа Гадашова была признана вторым лучшим спортивным открытием года.
Награду генеральному секретарю Федерации Рашаду Расуллу вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов».
Помимо этого, Inside The Games отмечает, что Национальный олимпийский комитет присвоил Федерации дзюдо Азербайджана престижное звание «Самая креативная спортивная федерация года» за социальный проект «Девушкам белое к лицу».
«Оглушительный успех проекта «Девушкам белое к лицу» был дополнительно отмечен другими международными организациями, получив различные спортивные и кинопремии, - пишет автор. - Также у проекта был беспрецедентный успех в самом Азербайджане, особенно в сфере коммуникаций и государственных услуг.
Кроме того, «Девушкам белое к лицу» получил награды на Red Jolbors - крупнейшем коммуникационном фестивале в Центральной Азии, и золотую награду в категории «Устойчивая PR-кампания» на фестивале Ad Black Sea в Батуми».