Армянский журналист пишет о грандиозных успехах азербайджанского дзюдо

«В конце 2023 года на знаменательном собрании, состоявшемся 26 декабря, Министерство молодежи и спорта организовало торжественную церемонию, посвященную выдающимся достижениям в спорте, - пишет Халатян. - Мероприятие завершилось признанием победителей в различных категориях. Федерация дзюдо Азербайджана заняла 2-е место в номинации «Лучшая спортивная федерация года», а чемпион Европы Хидаят Гейдаров был признан лучшим спортсменом года. Назим Умбаев получил награду «Лучший судья», а Рамиль Велиев стал лучшим медицинским работником года. Рустам Алимли стал третьим в номинации «Лучший тренер», Хадиджа Гадашова была признана вторым лучшим спортивным открытием года.

Помимо этого, Inside The Games отмечает, что Национальный олимпийский комитет присвоил Федерации дзюдо Азербайджана престижное звание «Самая креативная спортивная федерация года» за социальный проект «Девушкам белое к лицу».

«Оглушительный успех проекта «Девушкам белое к лицу» был дополнительно отмечен другими международными организациями, получив различные спортивные и кинопремии, - пишет автор. - Также у проекта был беспрецедентный успех в самом Азербайджане, особенно в сфере коммуникаций и государственных услуг.

Кроме того, «Девушкам белое к лицу» получил награды на Red Jolbors - крупнейшем коммуникационном фестивале в Центральной Азии, и золотую награду в категории «Устойчивая PR-кампания» на фестивале Ad Black Sea в Батуми».