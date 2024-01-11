Байден предупредил: Если хуситы не прекратят — будем бить
Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море, заявил президент США Джо Байден.
«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.
Reuters отметило, что Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов «террористической группировкой».
Представитель Пентагона заявил РИА Новости, что комбинированный воздушный удар по Йемену наносился с авианосца «Дуайт Эйзенхауэр», подводной лодки «Огайо» и группировки эсминцев и крейсеров.
«Мы применили ряд самолетов ВМС США из авиакрыла 3-й авианосной ударной группы «Эйзенхауэр», корабли Gravely, Philippines Sea и Mason — это все или крейсера, или эсминцы с управляемыми крылатыми ракетами. И, наконец, подводная лодка класса «Огайо», несущая управляемое ракетное вооружение, также приняла участия в ударах прошлой ночи», — заявили в Пентагоне.
По данным американского военного ведомства, удар наносился по 28 точкам в Йемене со всей акватории Ближнего Востока.