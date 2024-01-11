Байден предупредил: Если хуситы не прекратят — будем бить

Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море, заявил президент США Джо Байден.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

Reuters отметило, что Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов «террористической группировкой».