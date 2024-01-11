Неутешительный прогноз НАТО

Следует готовиться к затяжной войне в Украине «с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», она, скорее всего, не окончится ни в этом, ни в следующем году. С таким прогнозом выступил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ в эфире румынского телеканала Digi24.

«Мы не видим ни у одной из сторон военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. <...> Мы, возможно, были слишком полны энтузиазма и оптимизма в начале украинского наступления несколько месяцев назад, прошлой весной. Я призываю не впадать в другую сторону преувеличенного пессимизма, потому что у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать», — сказал он.

«Мы ни при каких обстоятельствах не видим условий и не сможем смириться с тем, что Россия вернется к границам Румынии. Нам нужно, чтобы Украина выстояла, Молдова пришла в Европу, Грузия присоединилась к евроатлантическому сообществу», — добавил Джоанэ.

По словам замгенсека НАТО, альянс уверен, что в конгрессе США придут к соглашению по поводу финансирования Украины и трудностей с выделением средств не возникнет.