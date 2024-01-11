Главный разведчик Украины сделал ряд заявлений

«Мы знаем решение для беспилотников — это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование. Это возвращает нас к вопросу производственных мощностей. Нет ничего нерешаемого, но во внимание нужно брать все», — сказал начальник ГУР.

Буданов в интервью Le Monde также отметил, что раньше все считали, что у России сильная армия, но слабая экономика. Оказалось наоборот. В связи с этим Буданов призывает Запад усилить антироссийские санкции.

«Все думали, что у Москвы сильная армия, но слабая экономика. Оказалось, что наоборот. Армия слабая. Экономика (России) может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго. Нынешних западных санкций недостаточно», - сказал Буданов.

Начальник ГУР также подчеркнул, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против НАТО, о чем с самого начала утверждает их пропаганда: «Каждый день читаю российские доклады и отчеты, которые циркулируют по разным каналам. В каждом из них говорится об «ударах по базам НАТО», уточняется, что там было «50 поляков», «30 французов» и так далее. Они знают, что это неправда, но передают именно эту информацию. Более того, российские военнопленные рассказывали нам о своем удивлении, когда не увидели здесь ни одного солдата НАТО. В их понимании, они пришли, чтобы вести войну против них, и Украина – это только первый этап».

Помимо этого, Буданов сделал заявления о Черноморском флоте РФ и Крыме: «Северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют, даже несмотря на риски из-за войны. Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам наспех пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире (в грузинском регионе Абхазия – ред.). В 2023 году произошли первые украинские высадки на территории временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными. Это дает надежду…»

Буданов назвал и факторы, которые могут ускорить украинскую победу, но самостоятельно справиться будет тяжело, от партнеров в первую очередь требуется систематичность и количество оказанной военной поддержки: «Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики России, которые до сих пор оставались в стороне: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом. Нужно больше снарядов и артиллерийских систем. Речь идет не только о современных технологиях. Нас интересует все, включая старые системы, которые уже не используются. Вопрос количества важен».