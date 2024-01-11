Хуситы ошибочно напали на танкер с российской нефтью

В пятницу, 12 января, у берегов Йемена боевики-хуситы по ошибке нанесли ракетный удар по танкеру, перевозившему российскую нефть, сообщила британская компания морской безопасности Ambrey.

Организация морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что получила сообщение о ракетном запуске в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского портового города Аден, пишет Reuters.

«Капитан сообщил о приземлении ракеты в воду на расстоянии 400-500 метров, за ней следовали три небольших судна», - говорится в консультативной записке UKMTO. Уточняется, что пострадавших и повреждений не было.

Это был второй танкер, который по ошибке стал объектом нападения хуситов, когда он перевозил российскую нефть.