В Эквадоре обнаружили древний город

Город расположен в долине Упано на востоке Эквадора, который находится в тени вулкана. По словам ученых, большая удача, что вулкан не разрушил жизнь сообществ, обитавших здесь многие тысячелетия. По их мнению, находка значительно изменит прежние представления о людях, населявших этот регион.

В бассейне реки Амазонки обнаружен огромный древний город, тысячелетиями скрывавшийся за пышной растительностью. Об этом пишет BBC.

Открытие в Упано поразило ученых сложной сетью дорог и каналов, соединявших городские улицы и площади.

Археологи полагают, что город был построен около 2500 лет назад и населялся людьми на протяжении примерно тысячи лет. По словам ученых, трудно точно оценить, сколько людей проживало здесь одновременно, но точно не менее 10 тысяч человек.

Раскопки велись на разных участках территории площадью 300 кв. км. Не все районы оказались доступны для работ из-за густой растительности. Затем с помощью технологии LiDAR – лазерных датчиков, установленных на борту самолета, – эти участки соединили вместе и получили общую картину развалин древнего города.

Впервые исследователи обнаружили свидетельства существования города еще в 1970-х годах. Работа заняла более 40 лет, ее окончание значительно приблизили появившиеся в последние годы новые технологии.

Ученые также обнаружили дамбы с рвами по обеим сторонам, которые, по их мнению, использовались для управления обильными водными ресурсами в регионе. С помощью рвов также перекрывались подъезды к некоторым населенным пунктам, что свидетельствует о существовавших угрозах со стороны соседних поселений.

По словам ученых, все это свидетельствует о проживании здесь большого и развитого сообщества, которое на данном этапе кажется самым большим не только в Южной, но и в Центральной Америке – больше мексиканских майя. Скорее всего, они в основном занимались сельским хозяйством, ели кукурузу и сладкий картофель а также, вероятно, пили «чичу» – разновидность сладкого пива. В некоторых местах были обнаружены ямы и очаги, а также кувшины, камни для измельчения растений и остатки сгоревших семян.