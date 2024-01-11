На Чукотке открыли крупные запасы золота

Госкомиссия по запасам твердых полезных ископаемых Роснедр подтвердила открытие запасов золота на Совином месторождении «Росатома» в объеме более 100 т, сообщила компания «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион госкорпорации). Это крупнейшее месторождение золота среди открытых в России с 1991 года, передает «Коммерсант».

«Атомредметзолото» инвестировала более 1 млрд руб. для создания горнорудного кластера на базе месторождения Совиное и рудных полей Рывеем и Дор. К концу 2028 года планируется завершить строительство и запустить горно-обогатительное производство. С 2029 года, как ожидают в компании, на месторождении будут выпускать от 3 т золота в год.