Турция, Пакистан и Саудовская Аравия укрепляют военное сотрудничество

В Равалпинди состоялась трехсторонняя встреча военных Турции, Пакистана и Саудовской Аравии.

Согласно сообщению израильских СМИ, эта встреча, на которой присутствовали высокопоставленные военные чиновники из трех стран, подчеркнула их общее стремление к интенсификации сотрудничества в оборонном секторе.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области технологий оборонного оборудования. Третья подобная встреча должна состояться в Эр-Рияде в феврале, после первой встречи, состоявшейся в Эр-Рияде в августе 2023 года.

«Три стороны подтвердили важность совмещения интеллектуальных, технических, финансовых и людских ресурсов трех дружественных стран для достижения общих целей и обретения самодостаточности в оборонной сфере», - сообщили пакистанские СМИ.