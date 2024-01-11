Эльмир Алиев, отдел спорта 04:01

В эти дни в Азербайджане гостят сразу две африканские футбольные команды. Одна из них - Black Man Warrior из Либерии. Этот коллектив, выступающий во втором по рангу дивизионе либерийского чемпионата, проводит сборы в Апшеронском Олимпийском спорткомплексе в Хырдалане.

Black Man Warrior или BMW, как сами сокращенно называют себя африканцы, уже провел в Азербайджане один контрольный матч. И тут начинается самое интересное. Либерийский клуб еще до матча на своих страницах в соцсетях объявил, что сыграет с молдавской командой «Динамо-Авто» из Тирасполя.

Игра состоялась на поле Апшеронского Олимпийского спорткомплекса, но, судя по фотографиям и видео, либерийцам противостояли явно не молдоване. BMW сыграл с командой, состоящей из 11 чернокожих футболистов, но и после матча либерийцы продолжали утверждать, что встречались с «Динамо-Авто». Матч, кстати, завершился вничью 1:1. Но кто же все-таки был соперником BMW?

От людей, проживавших и работавших в Африке, не раз доводилось слышать об африканской безалаберности и пофигизме. И вот наглядный пример: команда из Либерии даже не знает, с кем она играла. Как сообщили haqqin.az в Апшеронском Олимпийском спорткомплексе, на самом деле Black Man Warrior проводил контрольный матч с участниками лагеря, организованного в Баку футбольным агентством «Пеликан». В лагере принимают участие молодые футболисты из различных африканских стран, и именно они противостояли либерийцам.

Но почему в Black Man Warrior решили, что играют с молдавским клубом «Динамо-Авто»? Как объяснили нам в «Пеликане», агентство на протяжении года управляло клубом «Динамо-Авто», однако в сентябре прошлого года связь с тираспольской командой была полностью прервана, и сейчас «Пеликан» не имеет к этому клубу никакого отношения. В самом агентстве также знают об ошибке, допущенной в соцсетях либерийским клубом, и даже попросили ее исправить. Но в Black Man Warrior признавать собственный ляп не спешат, продолжая настаивать, что играли с молдавской командой. Какой-то африканский фарс!