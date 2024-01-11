Британия потребовала от Ирана: уймите хуситов

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после ударов Вашингтона и Лондона по шиитскому движению «Ансар Аллах», поддерживаемому Ираном, заявил, что Тегеран должен заставить хуситов остановиться, потому что у мира заканчивается терпение.

«Вы должны заставить... хуситов, других, кто действует как прокси для вас, ливанская «Хезболла»... некоторые в Ираке и Сирии, вы должны заставить эти различные организации прекратить и уняться, потому что у нас, у всего мира заканчивается терпение», - заявил Шаппс в интервью британской газете Telegraph, отвечая на вопрос, что бы он хотел передать Ирану.

Министр обороны отметил, что США и Великобритания очень ясно дали понять, что свобода судоходства - это абсолютное, гарантированное право. «Мы сделали все предупреждения, и наступил момент, когда вы просто должны действовать в порядке самообороны, что мы и сделали, потому что обстреливалось наше собственное судно», - подчеркнул Шаппс.