Байден уверен: Иран не захочет воевать с США

Удар США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене не свидетельствует о начале прокси-войны Соединенных Штатов с Ираном. Так считает президент США Джо Байден.

Как информируют журналисты пресс-пула Белого дома, на вопрос, находятся ли США фактически в состоянии прокси-войны с Ираном, Байден ответил отрицательно: «Нет. Иран не захочет воевать с нами».

При этом он выразил мнение, что удар США и Великобритании в Йемене был успешным: «Не думаю, что есть жертвы среди мирного населения. Это еще одна причина считать его успешным».