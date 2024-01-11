Мощный пожар в Петербурге новые видео
Пожар охватил склад сетевого маркетплейса в поселке Шушары в Санкт-Петербурге.
Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности, огонь распространился уже на 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС. При этом некоторые СМИ пишут о 5000 квадратных метрах.
Информация о пострадавших на данный момент не поступала. О причинах столь крупного пожара тоже ничего не известно.
January 13, 2024
Тем временем в главном управлении МЧС по Петербургу сообщили, что площадь пожара достигла 50 тыс. кв. метров.
January 13, 2024
January 13, 2024
January 13, 2024
January 13, 2024