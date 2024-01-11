МИД отвечает комиссару

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к отчету.

В МИД Азербайджана заявили, что отчет комиссара Совета Европы по правам человека по итогам визита в Армению и Азербайджан не отражает фундаментальных реалий.

«Отчет, подготовленный после визита, к сожалению, не отражает фундаментальных реалий, связанных с общим состоянием прав человека всех людей, пострадавших от конфликта, инициированного Арменией и приведшего к почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий», - отметили в МИД.

Было отмечено, что агрессия Армении против Азербайджана, как известно, привела к систематическим актам этнических чисток, военным преступлениям и насильственному переселению сотен тысяч азербайджанцев, в том числе детей, стариков и женщин.

«Агрессия Армении нарушила основные права десятков тысяч детей, включая право на жизнь, образование, безопасность, защиту и здоровье. Мы надеялись, что подобные свидетельства, вызвавшие вражду между двумя народами региона, будут адекватно освещены в наблюдениях комиссара», - говорится в комментарии.