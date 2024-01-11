Об этом азербайджанским СМИ сообщил пресс-секретарь Министерства оборонной промышленности Яшар Исаков.

Хидаят Азимов родился в 1985 году в Баку. В 2001-2005 годах обучался в Бакинском государственном университете по специальности "правоведение". В 2005-2007 годах получил степень магистра. В 2006-2007 годах работал юристом в одной из местных юридических фирм. В 2007-2018 годах работал юристом, заведующим отделом и заместителем председателя правления страховой компании Atəşgah. В 2018-2022 годах работал руководителем юридической службы в Ernst&Young CIS B.V в Азербайджане.

До назначения на нынешнюю должность работал заместителем председателя правления Агентства государственных резервов.

С 2018 года является членом Коллегии адвокатов.