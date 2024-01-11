Икрам Нур, автор haqqin.az 11:24

МИД Ирана назвал вчерашние удары США и Великобритании по позициям йеменских хуситов произволом и нарушением территориальной целостности Йемена. Не обошлось и без заявлений Тегерана о том, что удары антипиратской коалиции - «нарушение международного права», как же без этого, вчера было много таких высказываний от разных официальных лиц. Что откровенно вызывает недоумение, ведь йеменская «Ансар Алла» не обладает статусом законного правительства страны и потому не является субъектом международных отношений.

Более того, в ряде стран она вообще признана террористической организацией. Согласитесь, сложно нарушить нормы международного права в отношении тех, на кого они не распространяются. Но оставим юридически некорректные формулировки на совести тех, кто их использует – в данном случае, с иранской реакцией, интересно несколько другое. В первую очередь то, что она была откровенно, если можно так выразиться, вялой. Мир привык к совершенно иному накалу иранской риторики в тех случаях, когда иранские прокси, грубо говоря, «получают по морде» в качестве ответной реакции на их выходки и провокации. И хотя за этими реакциями в большинстве не следует практический действий, самый памятный, пожалуй, случай - ликвидация легендарного Касема Сулеймани, но хотя бы градус риторики сохраняется. В данном случае и этого на официальном уровне не было. Заявление официального Тегерана было откровенно «проходным», то есть сделано только ради того, что надо было что-то сказать – а сказать особо нечего. Потому как удар антипиратской коалиции по хуситам явился для Ирана неприятной неожиданностью. И в иранской столице толком не решили, как на него реагировать.

Длительное время, называя вещи своими именами, иранская «ось сопротивления» на Ближнем Востоке действовала практически безнаказанной. Выпады хуситов, иракских шиитских группировок, хамасовцев и прочих иранских прокси не встречали того отпора, который они, по большому счету, заслуживали. Причем, дело было не в слабости США, на которые они в основном и были направлены, при необходимости американцы умеют отвечать жестко и сокрушительно – но всякий раз в дело вступали соображения «большой политики», с трудом понимаемые с точки зрения здравого смысла расчеты и «высокие соображения», густо замешанные, в том числе, и на региональных интригах. Все это порождало в Тегеране уверенность как минимум в двух вещах: Америка слаба, и мы можем позволить себе гораздо больше, чем принято считать. Те же хуситы – ярчайшее проявление такого образа мышления. Потому как никто в здравом уме не мог бы предполагать, что может создавать угрозу международным морским торговым путям, то есть – вредя интересам крупного транснационального капитала, оставаясь при этом безнаказанным. Если бы речь шла только о политике – такая ситуация продолжалась и дальше, длясь годами. В конце концов Тегеран твердо стоял и стоит на рациональной позиции избегать прямого столкновения с Израилем и США.