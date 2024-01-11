Иран в замешательстве о развитии ситуации

Икрам Нур, автор haqqin.az

МИД Ирана назвал вчерашние удары США и Великобритании по позициям йеменских хуситов произволом и нарушением территориальной целостности Йемена.

Не обошлось и без заявлений Тегерана о том, что удары антипиратской коалиции - «нарушение международного права», как же без этого, вчера было много таких высказываний от разных официальных лиц. Что откровенно вызывает недоумение, ведь йеменская «Ансар Алла» не обладает статусом законного правительства страны и потому не является субъектом международных отношений.

Мир привык к совершенно иному накалу иранской риторики в тех случаях, когда иранские прокси, грубо говоря, «получают по морде» в качестве ответной реакции на их выходки и провокации. А тут...

Более того, в ряде стран она вообще признана террористической организацией. Согласитесь, сложно нарушить нормы международного права в отношении тех, на кого они не распространяются. Но оставим юридически некорректные формулировки на совести тех, кто их использует – в данном случае, с иранской реакцией, интересно несколько другое. В первую очередь то, что она была откровенно, если можно так выразиться, вялой.

Мир привык к совершенно иному накалу иранской риторики в тех случаях, когда иранские прокси, грубо говоря, «получают по морде» в качестве ответной реакции на их выходки и провокации. И хотя за этими реакциями в большинстве не следует практический действий, самый памятный, пожалуй, случай - ликвидация легендарного Касема Сулеймани, но хотя бы градус риторики сохраняется. В данном случае и этого на официальном уровне не было.

Заявление официального Тегерана было откровенно «проходным», то есть сделано только ради того, что надо было что-то сказать – а сказать особо нечего. Потому как удар антипиратской коалиции по хуситам явился для Ирана неприятной неожиданностью. И в иранской столице толком не решили, как на него реагировать.

Тегеран твердо стоял и стоит на рациональной позиции избегать прямого столкновения с Израилем и США. Но в какой-то момент он перешел некую красную линию, позволив хуситам влезть туда, куда им вход категорически запрещен

Длительное время, называя вещи своими именами, иранская «ось сопротивления» на Ближнем Востоке действовала практически безнаказанной. Выпады хуситов, иракских шиитских группировок, хамасовцев и прочих иранских прокси не встречали того отпора, который они, по большому счету, заслуживали. Причем, дело было не в слабости США, на которые они в основном и были направлены, при необходимости американцы умеют отвечать жестко и сокрушительно – но всякий раз в дело вступали соображения «большой политики», с трудом понимаемые с точки зрения здравого смысла расчеты и «высокие соображения», густо замешанные, в том числе, и на региональных интригах.

Все это порождало в Тегеране уверенность как минимум в двух вещах: Америка слаба, и мы можем позволить себе гораздо больше, чем принято считать. Те же хуситы – ярчайшее проявление такого образа мышления. Потому как никто в здравом уме не мог бы предполагать, что может создавать угрозу международным морским торговым путям, то есть – вредя интересам крупного транснационального капитала, оставаясь при этом безнаказанным.

Если бы речь шла только о политике – такая ситуация продолжалась и дальше, длясь годами. В конце концов Тегеран твердо стоял и стоит на рациональной позиции избегать прямого столкновения с Израилем и США.

Никто в здравом уме не мог бы предполагать, что может создавать угрозу международным морским торговым путям, то есть – вредя интересам крупного транснационального капитала, оставаясь при этом безнаказанным

Но в какой-то момент он перешел некую красную линию, позволив хуситам влезть туда, куда им вход категорически запрещен – в вопросы безопасности международной торговли. А когда они влезли – не смог своих клиентов остановить. Хотя бы потому, что не имеет на них неограниченного влияния.

Схема отношений иранцев с йеменскими прокси – «Тегеран сказал, хуситы сделали» - является штампом, не имеющим ничего общего с действительностью. Она вообще никогда не работает в связке «патрон-клиент», достаточно оглянуться вокруг, и пристальнее всмотреться в отношения что Запада, что России со своими прокси. Этот момент Тегеран откровенно упустил – и теперь находится в растерянности, лихорадочно продумывая свои дальнейшие шаги.

Вашингтон шаг за шагом идет по пути более решительных действий в отношении проиранских сил. Это происходит в Сирии с Ираком, а теперь и в Йемене. Для Тегерана это новая и угрожающая реальность, тем более для него непонятно, как далеко американцы готовы зайти по этому пути. Большой войной пока не пахнет, но ситуация для Ирана становится более тревожной.