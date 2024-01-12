Кандидат от правящей партии побеждает на выборах обновлено 15:07
Кандидат от правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации острова, набрав свыше 3,01 млн голосов после 2 часов подсчета, сообщает тайваньский телеканал TVBS.
*** 13:16
Сторонники правящей партии Тайваня начинают собираться в центре Тайбэя перед объявлением результатов голосования на выборах главы администрации острова.
January 13, 2024
*** 12:51
Избирательные участки на выборах главы администрации Тайваня и депутатов его Законодательного юаня (парламента) завершили работу.
Сотрудники избирательной комиссии приступили к подсчету голосов. По предварительным данным, которые приводит телеканал TVBS, кандидат от правящей партии Тайваня Лай Циндэ лидирует на выборах главы администрации.