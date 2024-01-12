Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:13

Haqqin.az уже писал о падении интереса к американскому доллару и причинах, вызвавших ослабление мировой валюты №1. Что, в свою очередь, чуть ли не автоматически повышает интерес к золоту и нюансам, связанным с его подорожанием. Отношение к золоту изменилось в позитивную сторону после прогноза США по снижению учетной ставки. Цены растут, впервые стоимость желтого металла поднялась выше 2.100 долларов за унцию. Продолжающийся с начала октября прошлого года рост цен на мировом рынке золота резко ускорился после снижения ставок по долларовым и казначейским облигациям, объявленного председателем Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом.

Правда, затем Пауэлл постарался «отыграть назад» и сбить ажиотаж. Но цены на золото не снижаются, хотя некоторые участники биржевых рынков прогнозируют, что в марте произойдет снижение, примерно, на 55 процентов. Как уже говорилось, ожидаемого эффекта на торги прогноз по снижению учетной ставки не оказал, и теперь инвесторы ждут ряд данных, которые будет оценивать ФРС. Их, в частности, интересует, такая, казалось бы, не имеющая к золоту отношения информация, как количество первичных заявок на пособие по безработице. Но, как заявил агентству Bloomberg Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com в Мельбурне: «…рынки рассчитывают на снижение ставки. Золото способно расти, и будет расти при первых же признаках рецессии».

Что же касается вопроса о том, что ждет рынок золота в 2024 году, то ответ требует серьезной анализа факторов, влияющих на движение золота. По данным инвестиционно-аналитической компании Abeta Capital, до событий 2022 года, то есть, на протяжение без малого 90 лет, стоимость золота зависела, в первую очередь, от объемов сделок между западным и восточным рынками. Страны Запада определяли спрос и предложение, а страны Востока, соответственно, выступали контрагентами сделки. При росте объемов покупки золота такими ведущими центрами, как Великобритания или Швейцария, цена на него начинала расти, и наоборот. В результате золото перемещалось с Запада на Восток и обратно в ногу с то снижающейся, то с растущей ценой. Другой фактор, исторически влияющий на стоимость драгоценного металла, лежит во взаимосвязи цены золота с реальной доходностью государственных облигаций США. При снижении этой доходности привлекательность облигаций терялась, что обеспечивало переход инвесторов к золоту. И наоборот, когда реальная доходность начинала расти, инвесторы возвращались к облигациям, поскольку золото не платит купон.

Однако с конца 2022 года десятилетиями устоявшиеся закономерности дали сбой. По данным того же Bloomberg, в августе 2023 года доходность казначейских облигаций выросла с кризисного 2008 года до максимума, что по логике должно было существенно опустить цену на золото. А она, тем не менее, с ноября 2022 года по август 2023 года выросла на 16 процентов - с 1.643 до 1.954 доллара за унцию. Также перестала работать и взаимосвязь объема сделок с золотом и его ценой. С третьего квартала 2022 года и Великобритания, и Швейцария стали ведущими экспортерами золота. И по сложившейся парадигме это тоже должно было стать причиной для снижения стоимости драгоценного металла. Но, как мы видим, этого не происходит. То есть, на наших глазах Запад ощутимо теряет влияние на ценообразование золота. Свой отпечаток на глобальный рынок отложили и геополитические события 2022 года. Так, долларовые активы стали более рискованными, в связи с чем у Центробанков стран глобального Юга, Ближнего Востока и Турции, повысился интерес к нейтральным активам без дополнительного риска. В результате, с конца 2022 года они стали скрыто закупать золото в Швейцарии для формирования собственных золотовалютных резервов. Цель - не создавать после ожидаемой заморозки США резервов России ажиотаж вокруг драгоценного металла.