Премьер Польши заявил об изменении курса по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство больше не будет колебаться в важных решениях, касающихся войны в Украине, а также не повторит действий прежнего Кабмина, «игравшего на антиукраинских нотах».

«Потому что, когда речь идет о войне и нашей привязанности, как и всего западного мира, к Украине в ее противостоянии с Россией, здесь не может быть никаких сомнений», - пояснил он.

Туск признал, что Украина своим сдерживанием России позволяет Польше чувствовать себя в относительной безопасности, поэтому в будущем Варшава будет противостоять любым дискредитирующим заявлениям о помощи Украины, отметил он.

Польский премьер заявил, что уже доносит позицию польского правительства до других стран.

«Европа должна инвестировать больше денег в оружие и оборону, с учетом того, что Россия удачно перевела свою экономику на военные рельсы. Мы не можем притворяться, что ничего не происходит. В таком вопросе, как вооружение и поддержка Украины в войне, не может быть никаких колебаний. Для меня это неоспоримый факт», - резюмировал он.