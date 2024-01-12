Иран будет платить йеменцам за борьбу с Израилем

Иран предлагает йеменцам $100 в месяц, если они присоединятся к борьбе против Израиля, пишет The Telegraph.

«В Йемене за последние недели на фоне вербовки тысячи боевиков вступили в ряды хуситов. Иран предлагает им $100 в месяц за их участие в борьбе против Израиля и атаках на торговое судоходство в Красном море», - сообщает издание.

Издание подчеркивает, что данная сумма «ничтожна по сравнению с $1.300, которые Иран ежемесячно платит боевикам «Хезболлы» в Ливане».