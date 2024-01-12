Закир Гасанов: Азербайджанскую армию продолжат адаптировать к турецкой модели

В азербайджанской армии были проведены успешные реформы по адаптации к турецкой модели. Об этом было сказано на учебно-методическом сборе с персоналом по кадровой работе соединений, воинских частей и учебных заведений специального назначения согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым на 2024 год.

Министр обороны отметил, что реформы по приведению азербайджанской армии в соответствие с турецкой моделью будут продолжены.