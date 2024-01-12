Где в Баку будут ходить трамваи

В некоторых частях Баку будут созданы многофункциональные гибридные зеленые коридоры. Речь не только об озеленении, но и о пешеходном движении и велосипедных дорожках, заявил азербайджанским СМИ заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

«Так, Генеральным планом предусмотрено создание гибридного коридора, начинающегося от Приморского национального парка - от «Порт Баку» и простирающегося до территории Университета АDА. Он будет многофункциональным, предусматривающим организацию отдыха и развлечений жителей столицы.

Также здесь планируется провести трамвайную линию. Предусматривается создание гибридных зеленых коридоров и по другим направлениям, в частности, вдоль автомагистралей», - сказал Исбатов.