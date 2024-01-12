Пашинян идет на досрочные выборы?

В последнее время все чаще распространяется информация, что премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет пойти на досрочные выборы в Армении.

«Есть информация, что такая возможность действительно обсуждается во внешних центрах силы, в частности на Западе. Однако если они, понимая, что Пашинян почти не пользуется популярностью, более осторожны в этом вопросе, а по нашим дипломатическим источникам, обсуждают вопрос замены Пашиняна на другого, «свойского».

В случае проведения досрочных выборов, похоже, что конкуренция во внутриармянском политическом поле является прежде всего альтернативной, то есть в поле так называемой «третьей силы». В то же время некоторые эксперты придерживаются мнения, что добиться смены власти можно, если данная сила будет иметь явную внешнюю поддержку», - пишут армянские СМИ.