Завтра в Баку будет снежно

В Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается снег, ночью и утром местами усилится, вечером постепенно прекратится. Ночью и утром ожидается туман. Временами усиливающийся северо-восточный ветер днем будет умеренным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 0-3°, днем - около 0°, вечером до 1° мороза. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт.ст. до 770 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидается кратковременный снег, в некоторых местах может усилиться, вечером постепенно прекратится. В некоторых регионах временами будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 3° тепла, в горах ночью - 10-15° мороза, днем 3-8° мороза.

Ночью и утром существует вероятность гололеда на дорогах в горных и предгорных районах.