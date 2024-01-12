Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:35

На минувшей неделе суд ООН в Гааге начал заседание по иску ЮАР против Израиля о геноциде жителей сектора Газа. Южная Африка утверждает, что действия Израиля после нападения ХАМАС «перешли черту» и «носят характер геноцида». Израильские власти назвали обвинения «кровавым наветом». Итак, свершилось. Дожили. Спустя три месяца после того, как террористическая группировка ХАМАС уничтожила тысячу израильтян, Израиль предстал перед судом, по обвинению в том, что он «неправильно и преступно», с точки зрения «прогрессивной мировой общественности», старается защитить себя от будущих нападений. Тема чрезвычайно болезненная и у аудитории haqqin.az вызывающая порой полярные реакции. Поэтому прошу помнить, что все высказанное здесь является личной точкой зрения автора, старающегося, в меру сил, изложить ее достаточно корректно.

Но сначала – немного справочной информации. Международный суд ООН (МС) не следует путать с Международным уголовным судом (МУС), который также заседает в Гааге, но не является органом ООН и имеет другую компетенцию. МС был основан в 1945 году и занимается разрешением юридических споров между государствами в соответствии с международным правом. Решения МС не подлежат обжалованию и являются обязательными, хотя у инстанции при этом нет механизмов для принуждения к их исполнению. То, что мир превратился в место абсолютно беспардонное, нелепо жестокое, беспощадное, стало очевидным с момента объявления пандемии коронавируса. В Китае людей запирали в домах, заваривая железные двери, в Европах и Америках их фактически насильно прививали всякой дрянью, в России позакрывали все общественные места и связанные с публичностью бизнесы, а содержание бездействующих работников переложили на работодателей под страхом уголовного преследования.

Порог терпимости к чужой боли, и без того низкий, упал до отрицательных значений, ниже плинтуса и даже ниже уровня пола. Никому ничего не надо, никому никого не жаль. Сейчас мы наблюдаем в действии древнюю китайскую пословицу: «Четыреста ударов бамбуковой палкой по заднице соседа — это совершенно не больно, лишь бы они были нанесены в полном соответствии с ритуалом». Именно эти современные обстоятельства делали попадание Израиля под суд совершенное неизбежными. Израильтяне совершили «страшное» по нынешним временам «преступление» - неполиткорректно ответили на террористическую вылазку ХАМАС, начав его физическое уничтожение. Самым сложным является не вопрос, «кто первым начал», потому что даже основной обвинитель, ЮАР, в одностороннем порядке осудила нападения ХАМАС на мирных жителей Израиля и захват заложников 7 октября. А вопрос, кто изначально виноват в палестино-израильском конфликте. Судилище в Гааге основную вину пытается переложить на Израиль.

Не буду утверждать, что еврейское государство сплошь «розовое и пушистое». Замечу лишь только, что до террористической вылазки ХАМАС у жителей Газы была вода, электричество, еда, лекарства, они ездили на работу в Израиль, их дети лечились в израильских больницах бесплатно. Если араб приедет в Израиль, он будет чувствовать себя там спокойно, если он не террорист и не бандит, конечно. А сколько проживет обычный еврей, будь он хоть сто раз пацифист, если по глупости заедет в палестинский поселок или город? Сколько арабов-граждан Израиля? 20 % от населения. Стали бы они жить в таком плохом сионистском режиме? Не было своего государства? Встречный вопрос - а палестинцы точно сумели бы его построить? Вот рядом автономия Западный берег реки Иордан, полностью под палестинским управлением. И как у нее успехи в мирном государственном строительстве? Кто не дает? Евреи притесняют?