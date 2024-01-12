Германия хотела депортировать всех мигрантов

В Германии члены правой партии «Альтернатива для Германии» вместе с другими представителями правых сил обсудили план по вытеснению из страны всех мигрантов, сообщает немецкое издание Spiegel.

В конце ноября 2023 года на встрече в отеле в Потсдаме высокопоставленные политики из правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вместе с другими представителями правых сил обсуждали, как депортировать или вытеснить из страны всех мигрантов.

Сообщается, что идея получила название «Генеральный план переселения», и представил его участник крайне правого «Движения за идентичность» Мартин Зельнер. Согласно идеям Зельнера, из страны должны быть депортированы миллионы мигрантов, включая людей, уже имеющих гражданство Германии. Обсуждались также и варианты реализации этой концепции, если АдГ войдет в правительство.

При этом отмечается, что план не встретил никакой критики, а, наоборот, горячо поддерживался среди участников обсуждения.