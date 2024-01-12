Алиев поручил создать Организационный комитет по COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения, сообщает официальный сайт главы государства.

Председателем комитета назначен руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.