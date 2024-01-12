Чья бы корова мычала

Затопление тоннелей в секторе Газа может быть расценено как «геноцид», заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«На фоне катастрофической гуманитарной ситуации крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля по затоплению тоннелей в Газе морской водой. А речь идет, по разным оценкам, о затоплении 1,3 тыс. коридоров.

Подобные действия (по затоплению тоннелей в Газе) могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него», - сказал он.

Небензя заявил, что «реализация такого плана грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию анклава фактически непригодной для жизни».