Как ЦРУ помогает Израилю

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало новую целевую группу после нападения на Израиль 7 октября, которая собирает разведданные о местонахождении высокопоставленных лидеров ХАМАСа и заложников и делится этой информацией с Израилем, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации издания, распоряжение о создании новой целевой группы было направлено советником по национальной безопасности Джейком Салливаном после нападения на Израиль 7 октября.

В ходе работы целевой группы США также повысили приоритет ХАМАС в своем списке с низкого четвертого уровня до более срочного второго. Первый уровень предназначен для «главных врагов США, таких как Иран, Северная Корея, Россия и Китай».

Согласно информации СМИ, США уже начали передавать Израилю информацию о местонахождении высокопоставленных лидеров, однако неясно, насколько эффективно это было сделано, и ни один из главных лидеров Газы еще не был убит или захвачен.

При этом в статье отмечается, что США не передавали Израилю информацию, которая привела к убийству заместителя лидера ХАМАСа Салеха аль-Аури.

Отмечается также, что «даже если Израиль получил информацию о местонахождении таких лидеров, как Яхья Синвар или теневой военный глава ХАМАС Мохаммед Дейф, Израиль не сможет немедленно принять меры в соответствии с этой информацией».

На этой неделе американские чиновники повторили сообщения в Израиле о том, что местонахождение Синвара в глубине туннелей Газы известно Израилю, но «ЦАХАЛ не может нанести удар, потому что он окружил себя множеством заложников».

Согласно информации американского СМИ, США хотят, чтобы Израиль перешел в своей войне в Газе от попыток убить боевиков ХАМАСа всех уровней к борьбе с руководством группировки.

Переход к убийству лидеров, по мнению американских чиновников, поможет сократить число жертв среди мирного населения в Газе и, в случае успеха, даст израильским политикам «больше свободы в общении с израильской общественностью для сворачивания военной кампании в Газе».

Целевая группа также сосредоточена на поиске заложников и предоставлении информации об их состоянии. В докладе отмечается, что директор ЦРУ Роберт Бернс принимал активное участие в переговорах, которые привели к заключению сделки, в результате которой часть заложников была освобождена.