Записал: Ага Гасымлы, собкор 15:53

Как сообщает The Wall Street Journal, Федерация американских ученых, проанализировав разведданные из открытых источников, а также видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, пришла к выводу, что расположенная в 40 километрах от границы с Литвой авиабаза «Лида», на которой размещен единственный авиаполк белорусских ВВС, оснащенный дозвуковыми штурмовиками Су-25, является «наиболее вероятной» локацией для размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси. «Заявления Александра Лукашенко о том, что Россия завершила размещение ядерного оружия в Беларуси, которые многие на Западе посчитали блефом, волне могут быть правдой», - пишет американское издание. Анализируя этот факт, WSJ подчеркивает, что заявление Лукашенко появилось в тот период, когда Россия усиливала свои угрозы в адрес Запада, и приводит в этой связи слова президента Путина: «После того, как НАТО втянуло Хельсинки в альянс, будут проблемы с Финляндией».

Издание также приводит заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, по словам которого Польша является «врагом», рискующим потерять свою государственность. «Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что именно поставлено на кон в Украине», - пишет WSJ. Отмечая, что Беларусь граничит с Украиной и тремя членами НАТО — Польшей, Литвой и Латвией, западные аналитики приходят к выводу, что, разместив там ядерные боеголовки, Путин не получает никакого стратегического преимущества, поскольку российские войска могли и раньше наносить удары по столицам стран НАТО со своей территории. В мае 2023 года министры обороны России и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия, после чего Москва передала Минску ракетные комплексы «Искандер-М», способные запускать ракеты с ядерными боеголовками.

Белорусский политолог Артем Шрайбман в интервью haqqin.az отметил, что, размещая ядерное оружие у границ НАТО, Путин пытается запугать Запад, показать «безбашенность» Москвы и ее готовность «жахнуть по Европе атомной бомбой». «Но вряд ли со стороны НАТО последует зеркальная реакция, скажем, решение разместить ядерное оружие в Литве или в Польше, - считает Шрайбман. - Во-первых, в Беларуси может быть лишь ограниченное количество тактического, а не стратегического ядерного оружия. Во-вторых, Запад не поддался на шантаж и никаких уступок РФ не сделал - в санкциях, принятых до сих пор в отношении России и Беларуси, не было никаких упоминаний про ядерное оружие, из чего следует, что Запад не отреагировал на ядерный шантаж Путина. Впрочем, даже если бы ЕС и США ответили на это дополнительными санкциями, урон для России и Беларуси все равно был бы минимальным, поскольку уже принятые пакеты санкций не имеют какого-то колоссального, сногсшибательного эффекта. И в этом смысле сложно представить, как бы выглядел ответ Запада на размещение ядерного оружия в Беларуси». По словам политолога, в Европе есть десятки стран, включая те, у которых есть собственные ракеты с ядерными боеголовками, с территории которых НАТО может нанести по России тактические ядерные удары. Так что, размещенное у границы с Литвой российское тактическое ядерное оружие расстановку сил в регионе кардинально не меняет. Тем не менее, на Западе понимают, что речь идет о достаточно мобильном оружии, которое при желании Москва может разместить на оккупированных территориях Донбасса или в Крыму.

«Белорусы осознают, что, применив ядерное оружие с территории их страны, Москва может спровоцировать ответный удар по Минску или Гомелю, оставаясь при этом как бы не при чем, - говорит Шрайбман. - Отсюда и неприятие большинством белорусов решения разместить ядерное оружие в их стране. В самом начале число противников «ядерного обмена Москвы и Минска» составляло порядка 15-20 процентов, но уже через полгода выросло до 35 процентов. Причем, несмотря на все старания российской пропаганды, широко действующей в белорусском телевизионном пространстве. Судя по опросам общественного мнения, 40 процентов белорусов поддерживают действия России в Украине, но только 3 процента выступают за участие в ней белорусской армии. Конечно же, мало кто поверил в слова Лукашенко о четырех направлениях, откуда на Беларусь якобы планируется нападение войск НАТО. Но при этом следует понимать, что 40 процентов белорусов, поддерживающих вторжение РФ в Украину, – это аполитичные люди, которые смотрят российские телеканалы и не пользуются VPN, чтобы обойти фильтры и получить из независимых источников в интернете правду о войне в Украине. Их позиция формируется за счет поверхностного ознакомления с новостным фоном, который создает поток российских телеканалов, заполнивший белорусский эфир. Дело в том, что после протестов 2020-2021 года в стране по сути была уничтожена вся оппозиция и негосударственные СМИ. Соответственно, белорусское информационное поле очень сильно изменилось. До 2020 года на нем было много разных голосов и альтернативных мнений о действиях России, политике Лукашенко и пр. Но сегодня альтернативной информации в телеэфире нет, и основным источником информации для большинства белорусов остается телевизор. Соответственно, мы имеем определенный процент людей, которые, живя исключительно в информационной повестке России, поддерживают войну в Украине в лукашенковской интерпретации. К сожалению, эти люди считают, что трагедия Бучи – это постановка, что в Украине действительно много нацистов, что Запад натравил Украину на Россию… Интересно, что еще три-четыре года назад более 60 процентов белорусов поддерживали аннексию Крыма и считали, что полуостров должен принадлежать России. Но даже несмотря на полную зачистку СМИ, число белорусов, выступающих против аннексии Крыма и войны в Украине, постоянно растет». Эксперт не исключил вовлечение Беларуси в войну в Украине на стороне России в случае, если этого захотят в Кремле. «Власти в Минске знают, что вступление белорусской армии в войну поддерживают всего 3-4 процента населения, - отмечает Шрайбман. – Именно поэтому Лукашенко избегает такого сценария, понимая, что отправка белорусских военных в Украину может создать политические проблемы для его власти. К тому же, совершенно непонятно, чем белорусская армия может быть полезной российскому командованию, учитывая ее относительно низкую боеспособность, отсутствие опыта и малочисленность».

Эксперт не исключает вариант, при котором интенсивными обстрелами украинских городов с территории Беларуси Россия может спровоцировать ответный удар ВСУ. Что даст Лукашенко повод заявить о «вероломстве» Украины, которая без объявления войны обрушилась на белорусский народ. «Но пока Москву устраивает Беларусь как плацдарм, с которого совершаются авианалеты и ракетные удары по Украине», - констатирует политолог. По словам Шрайбмана, лояльность белорусской власти Кремлю монетизируется экономическими поощрениями. В Минске понимают, что демонстрировать эту лояльность нужно постоянно, чтобы у Путина не возникло желание каким-то образом втянуть Беларусь в войну в Украине. Именно поэтому Лукашенко дает России зеленый свет на размещение ядерного оружия, на дислокации вагнеровцев и прочее, что, видимо, считает меньшим злом для страны. Отвечая на вопрос haqqin.az относительно хода войны в Украине, эксперт отметил, что, по его мнению, наступивший 2024 год будет для Киева очень тяжелым. «В США это год большой избирательной борьбы, будет много риторики и нападок, в ходе которых республиканцы начнут политизировать тему помощи Украине, - считает эксперт. - Поэтому 2024 год точно не будет легким периодом для лоббирования новой помощи Украины. То же самое можно сказать и про Европу, где пройдет серия выборов, в том числе, в Европарламент».