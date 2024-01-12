Жахнуть по Европе атомной бомбой Артем Шрайбман комментирует для haqqin.az
Как сообщает The Wall Street Journal, Федерация американских ученых, проанализировав разведданные из открытых источников, а также видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, пришла к выводу, что расположенная в 40 километрах от границы с Литвой авиабаза «Лида», на которой размещен единственный авиаполк белорусских ВВС, оснащенный дозвуковыми штурмовиками Су-25, является «наиболее вероятной» локацией для размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
«Заявления Александра Лукашенко о том, что Россия завершила размещение ядерного оружия в Беларуси, которые многие на Западе посчитали блефом, волне могут быть правдой», - пишет американское издание.
Анализируя этот факт, WSJ подчеркивает, что заявление Лукашенко появилось в тот период, когда Россия усиливала свои угрозы в адрес Запада, и приводит в этой связи слова президента Путина: «После того, как НАТО втянуло Хельсинки в альянс, будут проблемы с Финляндией».
Издание также приводит заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, по словам которого Польша является «врагом», рискующим потерять свою государственность.
«Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что именно поставлено на кон в Украине», - пишет WSJ.
Отмечая, что Беларусь граничит с Украиной и тремя членами НАТО — Польшей, Литвой и Латвией, западные аналитики приходят к выводу, что, разместив там ядерные боеголовки, Путин не получает никакого стратегического преимущества, поскольку российские войска могли и раньше наносить удары по столицам стран НАТО со своей территории.
В мае 2023 года министры обороны России и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия, после чего Москва передала Минску ракетные комплексы «Искандер-М», способные запускать ракеты с ядерными боеголовками.
Белорусский политолог Артем Шрайбман в интервью haqqin.az отметил, что, размещая ядерное оружие у границ НАТО, Путин пытается запугать Запад, показать «безбашенность» Москвы и ее готовность «жахнуть по Европе атомной бомбой».
«Но вряд ли со стороны НАТО последует зеркальная реакция, скажем, решение разместить ядерное оружие в Литве или в Польше, - считает Шрайбман. - Во-первых, в Беларуси может быть лишь ограниченное количество тактического, а не стратегического ядерного оружия. Во-вторых, Запад не поддался на шантаж и никаких уступок РФ не сделал - в санкциях, принятых до сих пор в отношении России и Беларуси, не было никаких упоминаний про ядерное оружие, из чего следует, что Запад не отреагировал на ядерный шантаж Путина. Впрочем, даже если бы ЕС и США ответили на это дополнительными санкциями, урон для России и Беларуси все равно был бы минимальным, поскольку уже принятые пакеты санкций не имеют какого-то колоссального, сногсшибательного эффекта. И в этом смысле сложно представить, как бы выглядел ответ Запада на размещение ядерного оружия в Беларуси».
По словам политолога, в Европе есть десятки стран, включая те, у которых есть собственные ракеты с ядерными боеголовками, с территории которых НАТО может нанести по России тактические ядерные удары. Так что, размещенное у границы с Литвой российское тактическое ядерное оружие расстановку сил в регионе кардинально не меняет. Тем не менее, на Западе понимают, что речь идет о достаточно мобильном оружии, которое при желании Москва может разместить на оккупированных территориях Донбасса или в Крыму.
«Белорусы осознают, что, применив ядерное оружие с территории их страны, Москва может спровоцировать ответный удар по Минску или Гомелю, оставаясь при этом как бы не при чем, - говорит Шрайбман. - Отсюда и неприятие большинством белорусов решения разместить ядерное оружие в их стране. В самом начале число противников «ядерного обмена Москвы и Минска» составляло порядка 15-20 процентов, но уже через полгода выросло до 35 процентов. Причем, несмотря на все старания российской пропаганды, широко действующей в белорусском телевизионном пространстве. Судя по опросам общественного мнения, 40 процентов белорусов поддерживают действия России в Украине, но только 3 процента выступают за участие в ней белорусской армии. Конечно же, мало кто поверил в слова Лукашенко о четырех направлениях, откуда на Беларусь якобы планируется нападение войск НАТО. Но при этом следует понимать, что 40 процентов белорусов, поддерживающих вторжение РФ в Украину, – это аполитичные люди, которые смотрят российские телеканалы и не пользуются VPN, чтобы обойти фильтры и получить из независимых источников в интернете правду о войне в Украине.
Их позиция формируется за счет поверхностного ознакомления с новостным фоном, который создает поток российских телеканалов, заполнивший белорусский эфир. Дело в том, что после протестов 2020-2021 года в стране по сути была уничтожена вся оппозиция и негосударственные СМИ. Соответственно, белорусское информационное поле очень сильно изменилось. До 2020 года на нем было много разных голосов и альтернативных мнений о действиях России, политике Лукашенко и пр. Но сегодня альтернативной информации в телеэфире нет, и основным источником информации для большинства белорусов остается телевизор. Соответственно, мы имеем определенный процент людей, которые, живя исключительно в информационной повестке России, поддерживают войну в Украине в лукашенковской интерпретации. К сожалению, эти люди считают, что трагедия Бучи – это постановка, что в Украине действительно много нацистов, что Запад натравил Украину на Россию… Интересно, что еще три-четыре года назад более 60 процентов белорусов поддерживали аннексию Крыма и считали, что полуостров должен принадлежать России. Но даже несмотря на полную зачистку СМИ, число белорусов, выступающих против аннексии Крыма и войны в Украине, постоянно растет».
Эксперт не исключил вовлечение Беларуси в войну в Украине на стороне России в случае, если этого захотят в Кремле.
«Власти в Минске знают, что вступление белорусской армии в войну поддерживают всего 3-4 процента населения, - отмечает Шрайбман. – Именно поэтому Лукашенко избегает такого сценария, понимая, что отправка белорусских военных в Украину может создать политические проблемы для его власти. К тому же, совершенно непонятно, чем белорусская армия может быть полезной российскому командованию, учитывая ее относительно низкую боеспособность, отсутствие опыта и малочисленность».
Эксперт не исключает вариант, при котором интенсивными обстрелами украинских городов с территории Беларуси Россия может спровоцировать ответный удар ВСУ. Что даст Лукашенко повод заявить о «вероломстве» Украины, которая без объявления войны обрушилась на белорусский народ.
«Но пока Москву устраивает Беларусь как плацдарм, с которого совершаются авианалеты и ракетные удары по Украине», - констатирует политолог.
По словам Шрайбмана, лояльность белорусской власти Кремлю монетизируется экономическими поощрениями. В Минске понимают, что демонстрировать эту лояльность нужно постоянно, чтобы у Путина не возникло желание каким-то образом втянуть Беларусь в войну в Украине. Именно поэтому Лукашенко дает России зеленый свет на размещение ядерного оружия, на дислокации вагнеровцев и прочее, что, видимо, считает меньшим злом для страны.
Отвечая на вопрос haqqin.az относительно хода войны в Украине, эксперт отметил, что, по его мнению, наступивший 2024 год будет для Киева очень тяжелым.
«В США это год большой избирательной борьбы, будет много риторики и нападок, в ходе которых республиканцы начнут политизировать тему помощи Украине, - считает эксперт. - Поэтому 2024 год точно не будет легким периодом для лоббирования новой помощи Украины. То же самое можно сказать и про Европу, где пройдет серия выборов, в том числе, в Европарламент».
По словам Шрайбмана, вопрос о помощи Украине будет предметом внутриполитической борьбы на Западе на протяжение всего 2024 года.
«Это означает, что Украине будет намного сложнее получить те объемы помощи, на которые она рассчитывает, - говорит он. – И, насколько можно судить по комментариям военных экспертов, 2024 год не станет в Европе и США пиком производства боеприпасов — это произойдет только в 2025 году. Другими словами, в наступившем году в одной точке сходятся слишком много негативных политических и индустриальных тенденций, чтобы быть оптимистом по поводу ситуации со снабжением Украины. Соответственно, и от ВСУ не стоит ждать каких-то больших наступлений. Украинцы будут пытаться удержать те позиции, которые контролируют, и выжидать, пока военно-промышленный комплекс Запада не заработает на полную мощь».
По словам белорусского эксперта, в последние три-четыре года очень непросто делать политические прогнозы, поскольку буквально каждый год насыщен невероятными по значимости событиями.
«К примеру, за эти годы мир пережил пандемию, революцию в Беларуси, неожиданный успех украинцев по отражению российского блицкрига, мятеж Пригожина и так далее, - говорит Артем Шрайбман. - Эти годы были до предела насыщены непредсказуемыми событиями и развязками, полностью изменившими наше понимание того, куда движется мир и какими могут стать последствия вооруженных конфронтаций. Так что, было бы наивно утверждать, что запас этих глобальных непредсказуемостей исчерпан. Я почти уверен, что, к примеру, в 2026 году мы обязательно скажем: «Ну, ничего себе, сколько всего неожиданного произошло за последние два года!..». Нападение Китая на Тайвань или Северной Кореи на Южную, которые сегодня никто не рискнет исключить, могут вызвать события, способные тотально изменить все мировые тренды.
Возвращаясь же к Украине, могу сказать, что трудности, которые выпадут в 2024 году на многострадальную долю это страны, никак не гарантируют отсутствие собственных пертурбаций или потрясений российскому режиму. Скажем, нет гарантий, что в мире не разразится новый экономический кризис с сопутствующим понижением цен на энергоносители, которое, в свою очередь, повлечет сбой стабильности российской военной машины».