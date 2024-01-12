Метро в Хырдалане не построят

К 2040 году, как и сообщалось, количество линий Бакинского метрополитена планируется увеличить с 27 до 46, заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов.

«Если мы сможем этого достигнуть, то значительная часть транспортных проблем города также будет решена посредством метрополитена», - сказал зампред.

Исбатов опроверг информацию о строительстве метро в Хырдалане. Он заявил, что активно ведется работа по реконструкции железнодорожной сети, особенно в направлении поселков Зиря и Маштага, что отражено в генеральном плане.