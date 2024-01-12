Канцлер Германии пользуется почтой XIX века

Ведомство федерального канцлера планирует отказаться от пневматической почты только к 2025 году, сообщает журнал Spiegel. Такие аппараты ввели ещё в XIX веке во времена Германской империи и кайзеров.

Сейчас система капсул и труб со сжатым воздухом в офисе главы правительства состоит из 36 станций. Их эксплуатация обходится в 15 000 евро в год, ежемесячно по пневмопочте посылают около 1000 писем. В кабинет канцлера ведёт труба под номером один, в комнату правительства — под номером два, пишет журнал.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц наложил вето на отказ от пневмопочты из-за страха перед российскими хакерами.

Как пишет по этому поводу британская Daily Telegraph: «Система пневматических трубок представляет собой редкий пример того, насколько простая аналоговая технология может быть лучше для национальной безопасности».

Между тем, в правительстве ФРГ заявили, что бумаги, приходящие канцлеру по пневмопочте, как правило являются срочными, и пересылать их с помощью курьеров или в электронном виде нельзя, так они либо должны быть подписаны в оригинале или имеют гриф «секретно».