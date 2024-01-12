Напряженность между Парижем и Баку будет возрастать

Эльяс Шафиев, собкор 17:41

Накануне во Франции официально приступило к работе новое правительство. Как уже сообщалось, его возглавил 34-летний Габриэль Атталь, самый молодой премьер-министр в истории страны. Атталь — открытый гей, не скрывающий своей нетрадиционной сексуальной ориентации. К слову, место в его правительстве займет и гражданский супруг Атталя, 38-летний Стефан Сежурне, который сменит Катрин Колонна на посту министра иностранных дел.

По данным французских СМИ, Колонна не смогла организовать достаточно эффективную дипломатию в условиях агрессии России в Украине и войны в секторе Газа, за что и рассталась со своим креслом. Любопытно, что в отличие от своей предшественницы Стефан Сежурне не является кадровым дипломатом, да и вообще не имеет опыта работы в сфере международных отношений. Что, судя по всему, не принципиально, поскольку Сежурне является близким другом и доверенным лицом президента Эммануэля Макрона. Свою политическую карьеру Сежурне начал в 2014 году в качестве советника Макрона, который занимал в тот период пост министра экономики. После избрания Макрона президентом Сежурне был назначен его советником по политическим вопросам. В 2019 году Сежурне избрали членом Европарламента, где в 2021-м он возглавил либеральную фракцию. С сентября 2022 года Сежурне занимает должность генерального секретаря партии «Перерождение», основанную Макроном.

Возглавляя фракцию в Европейском парламенте, Сежурне проявил себя как активный критик политики Турции и Азербайджана. Например, в сентябре 2023 года, вместо того, чтобы начать переговоры о новом формате сотрудничества с Анкарой, либеральная фракция, возглавляемая Сежурне, призвала лишить Турцию статуса кандидата в члены Евросоюза по причине «несоответствия этой страны стандартам членства в Евросоюзе». Соответственно, Стефан Сежурне является убежденным армянофилом. Он регулярно выступает с речами, основу которых составляет критика Азербайджана, практически полностью основанная на армянских тезисах, и призывает Европарламент ввести против Баку санкции в качестве ответа на восстановление Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом. По мнению Сежурне, руководство Евросоюза не демонстрирует «достаточно жесткой позиции» по отношению к Азербайджану. В этой связи ожидается, что его назначение на пост главы МИД может довести и без того напряженные азербайджано-французские отношения до кризисной точки. В то же время нельзя не отметить, что в кабинет Габриэля Атталя включен также политик, в прошлом весьма близкий к Азербайджану. Речь идет о Рашиде Дати, которая уже десять лет является депутатом Европарламента. Отметим, что ее назначение министром культуры было встречено армянской диаспорой Франции с нескрываемым разочарованием.