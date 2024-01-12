Финляндия отгородилась от буйного соседа и не собирается ничего менять

Безопасность финско-российской границы находится в хорошем состоянии и на данный момент ситуация спокойная, заявил в сегодняшнем заседании совета крупнейшей правящей Национальной коалиционной партии Петтери Орпо.

«Ситуация была острой. Теперь границы останутся закрытыми, но деятельность по оказанию влияния путем незаконного пересечения сухопутной границы продолжается. Правительство обеспечит безопасность границ в любых ситуациях», - заявил Орпо.

Он считает, что безопасность границ находится в хорошем состоянии, и на данный момент ситуация спокойная.

По его словам, «в случае необходимости мы примем дополнительные меры, мы не будем беспомощными».

«Мы будем использовать все средства, которые существуют в рамках законодательства, но мы также готовы посмотреть на законодательство», - отметил премьер.

Он считает, что безопасность границ находится в хорошем состоянии, и на данный момент ситуация спокойная. «Есть физическое наблюдение, в критических точках построен забор, и когда наступит весна, можно будет сделать больше», - сказал Петтер Орпо.