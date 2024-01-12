Пашинян все за свое

«Мы готовы обеспечивать железнодорожное и автомобильное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью на тех условиях, на которых их обеспечивает Иран», - заявил он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. Глава государства отметил, что в противном случае Армения «навсегда останется тупиком».

«Если упомянутый мною маршрут (Зангезурский коридор) не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом они получат от этого больше вреда, чем пользы», - сказал глава государства.