Время проведения тренировок по гребле в Баку ВИДЕО
Федерация гребли и каноэ Азербайджана, занимающаяся пропагандой, популяризацией, повышением массовости и развитием гребного спорта, проводит в Баку регулярные тренировки по гребле. Тренировки проводятся каждый день.
Тренировки по гребле в столице проходят на Каспии возле административного здания Федерации гребли и каноэ Азербайджана на территории бульвара.
Тренинги проводят тренер международной категории, заслуженный тренер Самир Мамедов, тренер республиканской категории, заслуженный тренер Ильхам Гафаров, тренер первого класса Лариса Ахундова и обладатель международного сертификата Виктор Озеров.
Часы занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота с 15:30 до 18:00. В воскресенье занятия проводятся с 9:30 до 13:00. Для детей и подростков занятия бесплатные.
ПОНЕДЕЛЬНИК
15:30-18:00
ВТОРНИК
15:30–18:00
СРЕДА
15:30 – 18:00
ЧЕТВЕРГ
15:30 – 18:00
ПЯТНИЦА
15:30 – 18:00
СУББОТА
15:30 – 18:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09:30 – 13:00