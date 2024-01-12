Федерация гребли и каноэ Азербайджана, занимающаяся пропагандой, популяризацией, повышением массовости и развитием гребного спорта, проводит в Баку регулярные тренировки по гребле. Тренировки проводятся каждый день.

Тренировки по гребле в столице проходят на Каспии возле административного здания Федерации гребли и каноэ Азербайджана на территории бульвара.

Тренинги проводят тренер международной категории, заслуженный тренер Самир Мамедов, тренер республиканской категории, заслуженный тренер Ильхам Гафаров, тренер первого класса Лариса Ахундова и обладатель международного сертификата Виктор Озеров.

Часы занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота с 15:30 до 18:00. В воскресенье занятия проводятся с 9:30 до 13:00. Для детей и подростков занятия бесплатные.

ПОНЕДЕЛЬНИК

15:30-18:00

ВТОРНИК

15:30–18:00

СРЕДА

15:30 – 18:00

ЧЕТВЕРГ

15:30 – 18:00

ПЯТНИЦА

15:30 – 18:00

СУББОТА

15:30 – 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:30 – 13:00