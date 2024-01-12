Латвия депортирует вдвое больше россиян

Власти Латвии могут депортировать вдвое больше россиян, чем планировали, заявил глава МВД страны Рихардс Козловскис. По его словам, речь идет о тех россиянах, которые со второй попытки не смогли успешно сдать экзамен по латышскому.

Латвия намерена в начале 2024 года депортировать 1167 россиян, 789 из которых старше 60 лет, сообщает местное издание LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) страны. Ведомство уточняет, что эти граждане не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение вида на жительство в Латвии. При этом в декабре Латвия оценивала количество подлежащих депортации россиян в 1213.

«Более 1000 человек подлежат выдворению. Как мы видим, многие опоздали или все еще пытаются разобраться с тем, как подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы вынуждены сказать, что они должны уехать», - заявила ранее представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.